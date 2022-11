Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fensterscheibe eingeworfen und Bargeld erbeutet

Hückeswagen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße am Donnerstagabend (10. November) haben Unbekannte Bargeld gestohlen. Die Anwohner verließen gegen 19 Uhr das Haus. Als sie gegen 22 Uhr wieder zurückkehrten, stellten sie fest, dass Einbrecher eine Fensterscheibe im Souterrain eingeworfen hatten. Über das Fenster gelangten die Täter ins Haus, wo sie eine Handtasche durchwühlten und anschließend mit Bargeld entkamen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

