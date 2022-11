POL-GM: Raub auf Tabakwarenladen

Gummersbach (ots) - In der Nacht von Montag, den 07.11.2022 auf Dienstag, den 08.11.2022 zwischen 19 Uhr und 9 Uhr morgens wurde in Gummersbach ein an der Wand angebrachter Kaugummiautomat entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten den an der Wand angebrachten Kaugummiautomaten in der Rospetalstraße im Ortsteil Vollmerhausen, welcher vorher rechtsseitig an dem Eingangsbereich einer Schreinerei gehangen hat. ...

mehr