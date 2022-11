Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bürogebäude

Gummersbach (ots)

In der Becketalstraße sind Unbekannte zwischen Samstag (5. November, 12 Uhr) und Montagmorgen (5.30 Uhr) in ein Bürogebäude eingebrochen. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten sie die Eingangstür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und entkamen mit einer Kasse, in der sich eine unbestimmte Menge Geld befand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

