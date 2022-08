POL-HI: Eigentümer gesucht / Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Nordstemmen - Am 01.08.22 wurde ein 86 jähriger Mann mit einem Fahrrad angetroffen, welches ihm nicht gehört. Der Mann leidet an Demenz und gab an das nicht gesicherte Damenrad am Zaun des Spielplatzes Lange Maße/ ggü. des Seniorenheimes gesehen und mitgenommen zu haben. Die Ermittlungen führten bislang nicht zur Feststellung des Eigentümers. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke McKenzie, Comfort, Cityline in der Farbe lila. Es wird daher um Hinweise gebeten, wem das Fahrrad gehören könnte. Bitte mit der Polizei Nordstemmen, Tel. 05069/806200 oder der Polizei Sarstedt, 05066/9850 in Verbindung setzen. Eine Herausgabe des Fahrrades ist nur gegen Vorlage eines geeigneten Eigentumsnachweises möglich.

