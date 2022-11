POL-GM: Harley-Davidson gestohlen - Zeugen gesucht

Radevormwald (ots) - Am Wochenende sind in Radevormwald Einbrecher in zwei Häuser eingestiegen. Der erste Einbruch hat sich am Freitag (4. November) zwischen 11.30 und 16.30 Uhr in der Straße Niedernfeld ereignet. Dabei verschafften sich die Kriminellen über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Als Beute nahmen sie Bargeld und Schmuck mit. Beim ...

