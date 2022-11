Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld, Schmuck und ein USB-Stick bei zwei Wohnungseinbrüchen gestohlen

Radevormwald (ots)

Am Wochenende sind in Radevormwald Einbrecher in zwei Häuser eingestiegen. Der erste Einbruch hat sich am Freitag (4. November) zwischen 11.30 und 16.30 Uhr in der Straße Niedernfeld ereignet. Dabei verschafften sich die Kriminellen über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Als Beute nahmen sie Bargeld und Schmuck mit. Beim zweiten Einbruch traf es ein Einfamilienhaus in der Karl-Goerdeler-Straße. Hier nutzten die Einbrecher am Samstag (5. November) die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen zwischen 17 und 22 Uhr in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen mit Bargeld und einem USB-Stick. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Einbrecher nutzen gerne die dunkle Jahreszeit, um sich möglichst unbemerkt an Häuser heranzuschleichen. Bitte achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge in ihrem Wohnumfeld und verständigen Sie den Polizeinotruf 110, wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt.

