Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Radunfälle in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Am Samstagmittag (5. November) haben sich innerhalb kurzer Zeit in Bergneustadt zwei Radunfälle ereignet, bei denen die Gestürzten jeweils mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Kurz vor 14 Uhr fuhr eine 63-jährige Gummersbacherin mit einem Pedelec auf der ehemaligen Bahntrasse in Richtung Drolshagen. In Höhe der Industriestraße wollte sie einem überholenden Radfahrer Platz machen, geriet dabei jedoch auf den angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort musste sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kurze Zeit später verunglückte auf der Eckenhagener Straße in Bergneustadt-Hüngringhausen ein 57-Jähriger aus Reichshof. Er war ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs und auf der abschüssigen Straße in einer Kurve zu Fall gekommen. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass der Notarzt einen Rettungshubschrauber alarmierte, der den 57-Jährigen in eine Kölner Klinik flog.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell