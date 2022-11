Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Person nach Vorfahrtsverletzung eingeklemmt

Wipperfürth (ots)

Auf der B506 in Wipperfürth Lamsfuß gegen 15:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich am Abzweig nach Wipperfeld zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 71 jährige Fahrzeugführerin aus Remscheid kam aus Richtung Wipperfeld und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung Kürten abzubiegen. Hierbei übersah sie das aus Richtung Wipperfürth kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 26 jährigen Wipperfürtherin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, hierbei wurde die 26jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden leicht, die andere Unfallbeteiligte schwer verletzt. Die Beteiligten wurden zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 30000EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

