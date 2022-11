Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwölf Autos auf Parkplatz zerkratzt

Gummersbach (ots)

Am Donnerstagvormittag (3. November) sind auf einem Firmenparkplatz an der Gutenbergstraße insgesamt zwölf Autos absichtlich zerkratzt worden. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich im Verlauf des Vormittages an den Autos aufgehalten hatte und der in der Vergangenheit bei der Firma beschäftigt war. Bereits in den Tagen zuvor waren auf dem Parkplatz Autos beschädigt worden. Es besteht der Verdacht, dass der 43-Jährige auch hierfür verantwortlich ist.

