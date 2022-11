Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrerin nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Am Donnerstag, 03.11.2022, befuhr eine 24-jährige Waldbrölerin mit ihrem Pedelec, gegen 16:10 Uhr, die Homburger Straße in Waldbröl, aus Richtung Waldbröl kommend, in Richtung Nümbrecht. Dabei fuhr sie auf dem, als Fahrradschutzstreifen gekennzeichneten, Teil der Fahrbahn. Parallel zu ihr befuhr ein 52-jähriger PKW Fahrer aus Nümbrecht ebenfalls die Homburger Straße, in gleicher Fahrtrichtung. An einer Überquerungshilfe, etwa in Höhe der Einmündung Homburger Straße/Nümbrechter Straße, beabsichtigte sie die Fahrbahn zu überqueren. Dafür fuhr sie plötzlich nach links und prallte gegen die Fahrzeugfront des PKW-Fahrers. Durch die Kollision erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand geringer Sachschaden. Die Homburger Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

