POL-GM: Schwarzer BMW Mini beschädigt

Auf der Kölner Straße ist an Allerheiligen ein geparkter BMW Mini bei einem Unfall beschädigt worden; der Verursacher flüchtete. Gegen 11.20 Uhr war der schwarze BMW Mini am Rand der Kölner Straße vor einem Malergeschäft abgestellt worden. Als die Fahrerin gegen 14.50 Uhr zurückkehrte, befand sich an dem vorderen Stoßfänger eine Beschädigung mit hellem Farbabrieb. Als die Geschädigte ihren Wagen dort abstellte, parkte vor ihr ein grauer Kia Sportage mit Gummersbacher Kennzeichen. Gegebenenfalls könnte dieses Fahrzeug beim Rangieren den Schaden verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

