Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann rastet aus und verbringt die Nacht in der Zelle

Sondershausen (ots)

Für gleich zwei Polizeieinsätze sorgte am Sonntag ein 31-jähriger Mann in Großfurra. Gegen 17.30 Uhr beschädigte er in der Knauffstraße ein Hoftor. Gegen 20 Uhr mussten die Polizisten erneut nach Großfurra. Der 31-jährige hatte nun in der Ortslage gegen einen Citroen getreten und beide Außenspiegel abgeschlagen. Er zerstörte in der Großen Furth eine Weihnachtsdekoration. Mit einem ca. 75 cm langen und ca. 30 cm starken Holzstamm der Weihnachtsdeko beschädigte er eine Fensterscheibe und warf den Stamm durch das Fenster in ein Wohnzimmer. Nur mit Glück blieben die Bewohner unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Polizisten konnten den angetrunkenen und unter Drogen stehenden Mann in Gewahrsam nehmen. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss sich nun wegen des Verdachtes der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch verantworten. Zu den Hintergründen der Taten laufen die Ermittlungen.

