Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandschaden an Scheune

Kleinberndten (ots)

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Eigentümer einer Scheune Vor der Wohlruthe einen geringen Brandschaden. Offensichtlich versuchten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag die Scheune in Brand zu setzen. Der Boden war verrußt, eine Plastikabdeckung geschmolzen. Der Schaden wird auf knapp 50 Euro geschätzt. In der Scheune standen ein Traktor und ein Quad, so dass es weitaus schlimmer hätte kommen können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

