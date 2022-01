Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Illegales Schlaflager gestört

Mühlhausen (ots)

Eine Zeugin meldete am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, einen Einbruch in das Gebäude der alten Gerberei in der Brückenstraße. Sie beobachtete drei Jugendliche, die in das Gebäude eingedrungen waren und mit Taschenlampen hantierten. Die alarmierten Polizisten entdeckten schließlich auf dem Dachboden drei Männer im Alter von 18, 27 und 36 Jahren und nahmen sie fest. Sie hatten sich in einer Nische versteckt. Offensichtlich beabsichtigten die zwei Libyer und ein Algerier in dem Gebäude zu übernachten. Gestohlen wurde nichts. Sie richteten einen Schaden von ca. 200 Euro an.

