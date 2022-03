Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr führten Beamte der Jenaer Polizei eine Verkehrskontrolle in Jena, in der Seidelstraße, durch. Hierbei gab der 25-jährige Fahrzeugführer gegenüber den Beamten sofort an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Fahrer und sein alkoholisierter Beifahrer traten den Heimweg zu Fuß an, eine Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Opel-Astra-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

