Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere beschädigte Verkehrsschilder in Jena

Jena (ots)

Am Freitag, den 04.03.2022, informierten gegen 09:30 Uhr Mitarbeiter vom Kommunalservice Jena die Polizei über ein beschädigtes Verkehrsschild im Fürstengraben. Nach eingehender Prüfung konnte eine Verkehrsunfallflucht ausgeschlossen werden. Vermutlich wurde das obere Schild, welches auf den "Parkring Zentrum" verweist, durch den oder die unbekannten Täter verbogen, wodurch ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Jena entgegen. Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde über den Polizeinotruf eine weitere Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild angezeigt. Hier wurden mehrere Jugendliche gemeldet, welche die neue digitale LED-Anzeigetafel am Ortseingang von Jena in der Stadtrodaer Straße mit Steinen bewerfen sollen. Durch den sofortigen Einsatz von mehreren Funkstreifenwagen konnten in unmittelbarer Tatortnähe zwei Personen festgestellt werden. Eine mögliche Tatbeteiligung der beiden Personen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Beamten wurde die Straße von den Steinen beräumt, es konnten 8 Einschläge an der Anzeigetafel festgestellt werden, wodurch diese nicht mehr funktionsfähig ist. Es wurde ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro angenommen, Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

