Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Geschäfte in der Dornburger Straße angegriffen

Jena (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurden in der Dornburger Straße zwei Objekte durch den oder die unbekannten Täter angegriffen. In einem dortigen Blumenladen wurde versucht über das Fenster in das Geschäft zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Unweit vom ersten Tatort verschafften sich der oder die Täter ebenfalls über das Fenster und die Tür Zutritt zu einem Restaurant. Inwieweit etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. An beiden Objekten entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, da mittels unbekanntem Werkzeug gehebelt wurde. Zu den beiden Sachverhalten bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641-810.

