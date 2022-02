Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsmessung

K114 (ots)

Beamte der Verfügungseinheit der Polizei Gifhorn überwachten am Freitagmorgen die Geschwindigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer auf der K114 bei Calberlah. In der etwa 50-minütigen Messung wurden drei Verstöße festgestellt. Zwei Autofahrer waren etwas über 20 km/h zu schnell, ein Wolfsburger fuhr mit gemessenen 164 km/h jedoch mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Auf den Mann kommen drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und 700 Euro Geldbuße zu. Eine Erhöhung dieser wird durch den Landkreis geprüft werden.

