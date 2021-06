Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis verursacht 12.06.2021, 18:10 Uhr

Römerberg (ots)

Am 12.06.2021 um 18:10 Uhr kam es auf einem Supermarktplatz in Römerberg beim Ausparken zweier Fahrzeuge zu einem Verkehrsunfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass einer der Beteiligten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

