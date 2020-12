Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kaum Verstöße gegen Corona-Beschränkungen

Trier/RegionTrier/Region (ots)

Nach der Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone in der vergangenen Woche waren Polizeibeamt*innen verstärkt in den Innenstädten unterwegs, um für die Sicherheit der Bürger*innen zu sorgen und ansprechbar zu sein. Zudem kontrollierte die Polizei, häufig gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsämtern, die Einhaltung der geltenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Dabei stellten die Beamt*innen zwischen Freitag, dem 4. Dezember und Sonntag, dem 6. Dezember, lediglich 49 Verstöße gegen die Vorschriften zum Schutz gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie fest. Hierbei handelte es sich meist um fehlende oder nicht korrekt getragene Alltagsmasken oder Ansammlungen von Personen bzw. nicht eingehaltene Mindestabstände. Die Mehrheit der Bürger*innen akzeptiert und beachtet die geltenden Regelungen.

