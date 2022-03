Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 06.03.2022

Weimar Thür (ots)

Sachbeschädigungen

Im Bereich der Amalienstraße in Weimar wurden am Samstag mehrere Sacbeschädigungen festgestellt. Zunächst wurden hier durch die Besitzerin an einem Geschäft zwei eingeschlagene Fensterscheiben vorgefunden. Hier beträgt die Schadenshöhe etwa 500,- EUR. Direkt neben dem angegriffenen Geschäft wurde an einem Hotel dann ein neues Graffiti festgestellt. Dieses war in schwarzer Farbe an der Außenfassade aufgebracht und hatte eine Größe von etwa 2m x 1,20m. Hier wird der Schaden ebenfalls auf etwa 500,- EUR geschätzt. Beide Sachbeschädigungen müssen in der Nacht von Freitag, 04.03.2022, auf Samstag, 05.03.2022, begangen worden sein.

