Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

mehrere Kellerboxen aufgebrochen

In der Nacht von Freitag zu Samstag machten sich Langfinger an mehreren Kellerboxen in der Bahnhofstraße in Schkölen zu schaffen. Aus den Kellerboxen wurden Kleingeräte und alkoholische Getränke entwendet. Die Polizeinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die vor Ort verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die PI Saale-Holzland unter der Tel.: 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

