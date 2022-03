Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 06.03.2022

Weimar Thür (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag gegen 18:00 Uhr im Bereich der B85 zwischen Blankenhain und Bad Berka.

Hier befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Blankenhain kommend und wollte, um eine Fahrpause zu machen, nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen. Mehrere hinter dem Lkw fahrende Pkws bremsten und wollten den Lkw abbiegen lassen.

Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer, der als letztes Fahrzeug in der Reihe fuhr, begann trotz Überholverbots durch eine durchgezogene Sperrlinie ein Überholmanöver. Da der Lkw-Fahrer den überholenden Skoda-Fahrer nicht sah und abbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von etwa 6500,- EUR und zwei Personen wurden leicht verletzt.

