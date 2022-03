Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 04.03.2022 bis 06.03.2022

Kriminalitätslage

Im Zeitraum vom 08.03.2022 gegen 18:00 Uhr bis 04.03.2022 gegen etwa 07:35 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw im Bereich der Straußstraße in Apolda. Hierbei wurden durch den oder die bislang unbekannten Täter mittels eines unbekannten Gegenstands beide Vorderreifen des VW Golf gestochen, wodurch die Luft komplett entweichen konnte. Hinweise auf Tat oder Täterschaft bitte an die Polizei Apolda.

Im Zeitraum vom 04.03.2022 gegen 18:00 Uhr bis zum 05.03.2022 gegen 07:30 Uhr kam es zu einem Buntmetalldiebstahl im Bereich des Rathauses in Apolda. Hier wurde durch einen Passanten festgestellt, dass ein Teilstück des Fallrohrs der Dachentwässerung aus Kupfer entwendet wurde. Das Teilstück ist etwa 1 Meter lang und wurde durch den oder die Täter aus der Halterung gerissen. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise dankend entgegen.

In den Morgenstunden des 06.03.2022 kam es gegen 03:05 Uhr zu einer Sprengstoffexplosion und damit verbunden Diebstahl aus einem Fahrkartenautomat am Bahnhof in Bad Sulza. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei Apolda konnten hier auch zwei männliche Tatverdächtige vor Ort festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden am Automat auf etwa 40000 Euro und das Beutegut auf geschätzte 2000 bis 3000 Euro Hartgeld. Die Ermittlungen bezüglich Tat und Täterschaft laufen noch.

Verkehrslage

