Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Jena (ots)

Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, wobei drei Fahrzeuge involviert waren. Ein Pkw Opel, ein Pkw Toyota und ein Pkw Mitsubishi befuhren in dieser Reihenfolge die Nollendorfer Straße aus Richtung Dornburger Straße. An der Kreuzung will der 30-jährige Fahrer des Opels nach links auf die Camburger Straße einbiegen, muss jedoch aufgrund kreuzenden Fußgängern verkehrsbedingt halten. Dies bemerkt der dahinterfahrende Toyota zwar, jedoch nicht der 57-jährige Fahrer des Pkw Mitsubishi. So kommt es zum Zusammenstoß mit dem Toyota, welcher in der weiteren Folge auf den Opel geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Überdies wurde der 56-jährige Fahrer des Toyota leicht verletzt.

