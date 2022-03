Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 06.03.2022

Weimar Thür (ots)

Wieder Telefontrickbetrüger im Weimarer Land aktiv Am Freitag, dem 04.03.2022, kam es mal wieder zu mehreren versuchten Trickbetrügen im Weimarer Land. So wurde in Mellingen eine 69-jährige Geschädigte telefonisch kontaktiert. Ihr wurde durch eine angebliche Polizistin der Polizei von Erfurt erzählt ihre Enkelin hätte einen Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht. Aufgrund dieses Unfalls wäre die Enkelin nun in Haft und benötige 60.000,- EUR um die Haft abzuwenden. Der Sohn der Geschädigten bekam den Sachverhalt mit und rief die Polizei an, bevor zu einer Übergabehandlung von Bargeld kommen konnte.

Einen weiteren Versuch mit dem gleichen ausgedachten Sachverhalt fand ungefähr zeitgleich in Umpferstedt statt. Hier konnte die 82-jährige Geschädigte jedoch sofort erkennen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und beendete von sich aus das Gespräch.

