Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst

Gummersbach (ots)

Auf der Wilhelm-Breckow-Allee ist am Donnerstagnachmittag (3. November) eine Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 72-Jährige aus Morsbach hatte an der Fußgängerampel in Höhe der Krankenhauseinfahrt die Fahrbahn überqueren wollen. Nach Zeugenaussagen wartete sie aber nicht das Grünlicht ab, sondern betrat bei Rotlicht die Fahrbahn. Eine 23-jährige Fahrerin eines VW-Busses, die in Richtung der Innenstadt fuhr, erkannte die Seniorin bei regnerischem Wetter und Dunkelheit nicht. Ihr Wagen erfasste die 72-Jährige und schleuderte sie zu Boden. Die Morsbacherin erlitt schwere Verletzungen; sie kam zur Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Gummersbach erlitt einen Schock.

Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei nach einem PKW-Fahrer als Unfallzeugen. Der Autofahrer hatte die Wilhelm-Breckow-Alle aus Richtung Stadtmitte befahren und war den Unfallbeteiligten zu Hilfe geeilt, nach Eintreffen der Rettungskräfte aber weitergefahren. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell