Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Übergriff auf 16-Jährige - Polizei sucht Zeugen!

Friedberg (ots)

Rockenberg: Nach Übergriff auf 16-Jährige - Polizei sucht Zeugen!

Nachdem am späten Montagnachmittag am Sportplatz in Rockenberg eine 16-jährige Jugendliche von einem Bekannten unsittlich berührt worden sein soll, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls.

Was war passiert?

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die junge Frau am 21.02.2022 mit einem 21-jährigen Bekannten getroffen. Mit dem PKW war man zusammen zum Sportplatz-Parkplatz gefahren. Dort soll der Beschuldigte die Geschädigte gegen ihren Willen dann unsittlich berührt haben. Als die 16-Jährige das Fahrzeug gegen 16.40 Uhr verlässt, soll der 21-jährige ihr hinterhergelaufen sein und versucht haben, sie wieder in Richtung Auto zu ziehen.

Erst als ein zufällig vorbeikommendes, weißes Auto hält soll er von ihr abgelassen haben.

Nun ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei und bittet neben dem Fahrer des weißen PKW auch etwaige weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

