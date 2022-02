Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: LKW erfasst PKW - Mehrere Verletzte + Hyundai touchiert + Bremsvorgang zu spät bemerkt + Vorfahrt missachtet + Kind angefahren

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 24.02.2022:

+++

B3 bei Ockstadt: LKW erfasst PKW - Mehrere Verletzte

Auf der B3 bei Ockstadt kam es am Donnerstagmorgen zur Kollision zwischen einem Lastwagen und einem PKW. Der 55-jährige LKW-Fahrer sowie die 62-jährige Mercedesfahrerin trug im Rahmen des Zusammenstoßes zum Teil schwere Verletzungen davon. Die Bundesstraße war zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der LKW gegen 9.20 Uhr in Richtung Nieder-Mörlen unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Ockstadt die C-Klasse erfasste, der aus Richtung Zubringer kommend nach links in Richtung Wöllstadt hatte einbiegen wollen. Durch die Wucht des Aufpralls war der Benz gegen einen an der Ampel der B3 in Richtung Wöllstadt wartenden Opel geschleudert worden. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Die 62-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber, der 55-Jährige mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem schweren Verkehrsunfall kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

+++

Butzbach/Münzenberg: Hyundai touchiert

An zwei möglichen Orten touchierte ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag (22.Februar) 07.15 Uhr und Mittwoch (23.Februar) 16.30 Uhr einen geparkten Hyundai. In diesem Zeitraum parkte der schwarze I20 Active in der Freiherr-von-Stein-Straße in Butzbach, sowie in der Obergasse (Höhe 58) in Gambach. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter Tel. 06033/70430.

+++

B521/Büdingen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 67-jährige Frau in einem BMW und ein 27-jähriger Mann aus Altenstadt in einem Seat befuhren hintereinander die Bundesstraße 521 in Richtung Büdingen. Dabei bemerkte der Seat-Fahrer offenbar den Bremsvorgang der vorausfahrenden BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 17.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480.

+++

Büdingen: Vorfahrt missachtet

Ein 65-jähriger Mann in einem BMW mit Anhänger befuhr am Mittwoch (23.Februar) gegen 13.00 Uhr die Umgehung des Kreisels in der Gymnasiumstraße und missachtete die Vorfahrt eines 63-jährigen Ford-Fahrers, der aus dem Kreisel Richtung Rinderbügen fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480.

+++

Wölfersheim: Kind angefahren

Am Mittwoch (23.Februar) gegen 13.30 Uhr befuhr eine 82-jährige Frau in einem Ford die Bahnhofstraße in Richtung Gemeindeverwaltung. In Höhe der Hausnummer 1 überquerte ein 11-jähriges Kind den Fußgängerüberweg. Offenbar übersah die Ford-Fahrerin das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde dabei leicht verletzt; es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell