Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagabend 16 Uhr und Dienstagvormittag 9 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter ein silbernes E-Bike aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße. In die Tiefgarage selbst gelangte der Täter durch gewaltsames Verbiegen eines Gitterelements des Tiefgaragentors. Das E-Bike war mit einem Fahrradschloss an einem Wandanker verschlossen. Der Unbekannte bog diesen Anker auf und entwendete das Fahrrad so mitsamt Schloss. Der Versuch, das Schloss eines weiteren E-Bikes aufzubrechen, scheiterte, sodass der Täter dieses Fahrrad mit beschädigtem Schloss zurückließ. Im Rahmen der Spurensicherung am Tatort konnte Tatwerkzeug sichergestellt werden, welches nun durch die zentrale Kriminaltechnik auf Spuren untersucht wird. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell