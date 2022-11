POL-GM: Acht Schülerinnen und Schüler auf Pausenhof vermutlich durch Reizgas verletzt

Hückeswagen (ots) - Eine 66-jährige Hückeswagenerin ist am Mittwoch (9. November) am Computer einem Betrüger aufgesessen. Sie surfte am Vormittag im Internet, als ein weiteres Browser-Fenster mit einer Warnung aufploppte. Die Warnung forderte sie auf, eine ihr unbekannte Telefonnummer anzurufen. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich als Virenexperte aus. ...

