Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Marienheide (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag (12. November) bei einem Unfall auf der Gummersbacher Straße (B 256) in Marienheide-Stülinghausen schwer verletzt. Der 38-Jährige aus Gummersbach fuhr gegen 13 Uhr mit seiner BMW auf der Gummersbacher Straße in Richtung Marienheide-Zentrum. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 38-Jährige und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

