Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Raub im Rosarium

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (04.09.2022) ist es im Rosarium in der Berliner Straße in Uetersen zu einem Raub zum Nachteil einer 81-Jährigen gekommen.

Nach dem bisherigen Stand befuhr die Geschädigte, vermutlich zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, mit ihrem elektrischen Rollstuhl den Park.

Hier soll ein Unbekannter an sie herangetreten sein und ihr eine Armbanduhr und ein Armband vom Handgelenk gerissen haben.

Anschließend lief der Täter in Richtung Wassermühlenstraße davon.

Die Tat wurde gestern der Polizeistation Uetersen gemeldet.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

