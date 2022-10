Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221021 - 1208 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mehrere Raubdelikte - Täter werden festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Am gestrigen Tag (20. Oktober 2022) kam es im Bahnhofsviertel zu zwei Raubdelikten. In beiden Fällen konnten die Täter festgenommen werden.

Bereits gegen 03:30 Uhr kam es in der B-Ebene des Hauptbahnhofes zu einem Raub zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers. Der 37-Jährige schlief in der B-Ebene ein, und wurde wach, als ihm eine männliche Person ein Messer an den Hals hielt und die Herausgabe seines Rucksacks forderte. Der Täter war in Begleitung einer weiblichen Person. Während der Tat stürzte der Rollstuhlfahrer aus seinem Rollstuhl und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich gekommen war, stellte er das Fehlen seines Rucksacks samt persönlicher Gegenstände fest. Er selbst begab sich dann im nahen Umfeld des Hauptbahnhofes auf die Suche nach den Tätern. Er konnte die weibliche Person feststellen und die Polizei alarmieren. Die Polizei nahm die 48-jährige Frau fest und stellte Teile des Raubgutes sicher. Der männliche Täter wurde wenig später im Rahmen weiterer Ermittlungen identifiziert und festgenommen. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Rollstuhlfahrer erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Zu einem weiteren Raub kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Kaiserstraße. Der 43-jährige Geschädigte befand sich zu Fuß auf der Kaiserstraße in Richtung Moselstraße, als er zunächst in einen Streit mit zwei weiteren männlichen Personen geriet. Dieser Streit eskalierte darin, dass die beiden Personen den Geschädigten mit Pfefferspray besprühten und zudem auf ihn einschlugen. Nachdem der Geschädigte zu Boden gefallen war, entrissen die Täter ihm noch die Bauchtasche mit dessen Ausweis und persönlichen Dokumenten. Die Täter entfernten sich zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung wurden jedoch kurze Zeit später ein 43- sowie 45-Jähriger als Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe der Eskalation sind bislang unklar. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des schweren Raubes.

