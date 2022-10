POL-F: 221021 - 1207 Bundesautobahn 3: Verfolgungsfahrt endet im Stau

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(lo) Am Donnerstagabend (20. Oktober 2022) bemerkte eine Zivilstreife auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Würzburg einen Audi, welcher aufgrund eines Rückstaus den nicht freigegebenen Standstreifen nutzte um zügiger voranzukommen. Gegen 18:20 Uhr fiel den Zivilfahndern ein Audi-Fahrer auf, der durch starkes Beschleunigen und starkes Abbremsen auf sich aufmerksam machte. Anscheinend ging es dem 25-jährigen Fahrer nicht schnell genug, weshalb er auf den nicht freigegebenen Standstreifen wechselte, um am Stau vorbeifahren zu können. Dies nahmen die Fahnder zum Anlass, den 25-Jährigen einer Kontrolle zu unterziehen. Anhaltezeichen und Blaulicht ignorierte der Audi-Fahrer und beschleunigte erneut. Die Verfolgungsfahrt nahm jedoch ein jähes Ende, da dieser beim Wiedereinscheren auf die linke Spur aufgrund des Staus zum Stehen kam. Nach erfolgter Festnahme des Rasers konnte festgestellt werden, dass dieser derzeit nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den Beschuldigten. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

