Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221021 - 1206 Frankfurt

Bergen-Enkheim: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Donnerstagmittag (20. Oktober 2022) kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Borsigallee zu einem räuberischen Diebstahl einer Herrenjacke.

Gegen 14:50 Uhr bemerkte der 27-jährige Sicherheitsmitarbeiter, dass ein 21-jähriger Mann den Kassenbereich mit einer Herrenjacke passierte um das Geschäft zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Nachdem der 21-Jährige durch den Sicherheitsmitarbeiter angesprochen wurde, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Ladendieb versuchte sich der Festnahme durch Schläge und Tritte zu widersetzen, was ihm zunächst auch gelang. Im Außenbereich angelangt, versuchten sowohl der 27-jährige Sicherheitsmitarbeiter, als auch weitere hinzugezogene Sicherheitsmitarbeiter den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dies hielt den 21-Jährigen nicht davon ab weiter um sich zuschlagen. Erst nach Ankunft der Streife konnte die Situation beruhigt, und der 21-Jährige festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell