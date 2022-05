Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (87) fährt ungebremst auf Pkw auf - zwei Verletzte

Bochum (ots)

Am Sonntag, 8. Mai, kam es in Bochum an der Kreuzung Bessemer Straße / Maxstraße / Baarestraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger Bochumer gegen 16.10 Uhr die Bessemer Straße in Richtung Alleestraße. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den Pkw einer 27-jährigen Bochumerin, die an der Kreuzung unmittelbar vor dem 87-Jährigen an der roten Ampel wartete.

Der Bochumer fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw auf, sodass beide Fahrzeuge erst hinter dem Kreuzungsbereich wieder zum Stehen kamen. Bei dem Aufprall verletzte sich der 87-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Die 27-jährige Bochumerin und ihr leichtverletzter Beifahrer wurden ebenfalls per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und konnten die Ambulanz nach kurzer Behandlung wieder verlassen.

Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Die Bessemer Straße wurde zwecks Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung ab Höhe Arnoldstraße in Fahrtrichtung Alleestraße bis ca. 18.45 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

