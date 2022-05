POL-BO: Radfahrerin stürzt über Bordstein und wird schwer verletzt - alkoholisiert

Bochum (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Essener bei einem Unfall am Freitagabend, 6. Mai, in Bochum zu. Er war bei einem Bremsmanöver in einem Linienbus gestürzt. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Fahrer eines Linienbusses von der Haltestelle "Hustadt" in Richtung Universitätsstraße auf die Schattbachstraße an. Nach bisherigem Kenntnisstand bog an der ...

mehr