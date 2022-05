Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht: Unbekannter Autofahrer zwingt Bus zur Vollbremsun

Bochum (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Essener bei einem Unfall am Freitagabend, 6. Mai, in Bochum zu. Er war bei einem Bremsmanöver in einem Linienbus gestürzt.

Gegen 17.45 Uhr fuhr der Fahrer eines Linienbusses von der Haltestelle "Hustadt" in Richtung Universitätsstraße auf die Schattbachstraße an. Nach bisherigem Kenntnisstand bog an der Einmündung zur Overbergstraße unvermittelt ein entgegenkommender Autofahrer vor dem Bus nach links in die Overbergstraße ein. Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte ein Fahrgast, ein 44-jähriger Essener. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Overbergstraße, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Es soll sich um einen schwarzen Pkw handeln. Das Verkehrskommissariat bittet nun, den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

