BPOL NRW: Fußballbegegnung Borussia Dortmund II - Hallescher FC - Bundespolizei stellt mehrfache Delikte fest

Dortmund (ots)

Im Rahmen der An- und Abreise anlässlich des Fußballspiels (23. April) ereigneten sich im gesamten Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei mehrere Straftaten.

Bereits in der Anreisephase stellte die Bundespolizei mehrere Verstöße fest. So mussten bereits zwei Züge auf dem Weg nach Dortmund ausgesetzt werden, weil diese stark durch die Hallenser Fans verunreinigt und beschädigt waren. Als die Gästefans vom Halleschen FC am Dortmunder Hauptbahnhof ankamen, kam es zu mehreren Festnahmen. Im Hauptbahnhof griffen mehrere Fans Bundespolizisten an und beleidigten diese. Daraufhin wurde eine Person festgenommen. Vier weitere Personen konnten nachträglich am Haltepunkt Signalidunapark festgestellt und verhaftet werden. Diese fünf Personen blieben während des Spiels in Gewahrsam und konnten anschließend die Heimreise antreten. Neben mehreren Körperverletzungsdelikten, Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch, versuchten Gästefans einen Festgenommenen zu befreien. Bundespolizisten wurden nicht verletzt.

Während der Abreise der Fußballfans wurden eine weitere Person vorläufig festgenommen, da diese ebenfalls in der Anreisephase Straftaten begangen hatte. Im Rahmen der Zugbegleitung äußerten die Fans von Hallescher FC beleidigende Gesänge gegen die Beamten.

Die Fußballfans vom Halleschen FC setzten ihre Heimreise mit diversen Zugverbindungen fort. Weitere Vorkommnisse stellte die Bundespolizei Dortmund, rund um das Fußballspiel in ihrem Zuständigkeitsbereich, bislang nicht fest. Zusätzliche Kräfte der Bundespolizei wurden luftverlastet nach Soest gebracht, um die Hallenser Fans Richtung Halle zu begleiten.

