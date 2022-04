BPOL NRW: Bundespolizei stellt 14-Jährigen im Gleis mit Springmesser

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am gestrigen Abend (21. April) trafen Bundespolizisten am Haltepunkt Herne-Börnig auf einem stillgelegten Gleis einen Minderjährigen an. Dieser führte ein Springmesser mit sich. Die Beamten brachten den 14-Jährigen anschließend zu seinen Eltern.

Nach eingegangenem Bürgerhinweis begaben sich Bundespolizisten zum Haltepunkt Herne-Börnig, da sich dort Personen im Gleis befinden und Flaschen werfen sollen. Die Einsatzkräfte stellten einen 14-Jährigen gegen 20:30 Uhr in einem stillgelegten Gleisbereich.

Die Beamten fanden ein Springmesser in der Bauchtasche des Herners. Das Messer hatte eine seitlich herausspringende Klinge, war einseitig geschliffen und wies eine Klingenlänge von 8,5 cm auf. Die Einsatzkräfte stellten das Messer sicher.

Anschließend brachten die Beamten den Deutschen zu seinen Erziehungsberechtigen, welche im unmittelbaren Umfeld wohnten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen ein.

