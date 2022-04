BPOL NRW: Maskenverweigerer attackiert Reisenden - Bundespolizei fahndet mit Lichtbild nach dem Unbekannten

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger einer gefährlichen Körperverletzung am S-Bahnhaltepunkt-Großenbaum hat sich noch am gleichen Abend der Öffentlichkeitsfahndung gestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die am Donnerstag (21. April) herausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit ...

mehr