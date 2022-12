Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Polizeipräsidium Einsatz begrüßt neue Verwaltungsleitung

Göppingen & Baden-Württemberg (ots)

Grund zur Freude gab es am gestrigen Donnerstag, den 15.12.2022 beim Polizeipräsidium Einsatz. Feierlich wurde dort die Amtseinführung der neuen Verwaltungsleitung begangen. Das Spezialpräsidium mit seinen rund 2500 Bediensteten, die auf ganz Baden-Württemberg verteilt sind, hieß Frau Regierungsdirektorin Christiane Albrecht in seinen Reihen herzlich willkommen.

Die 42-jährige Juristin, die zuvor im Innenministerium arbeitete, steht nun an der Spitze der Verwaltung. Insgesamt 222 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versehen hier ihren Dienst. Die drei Referate Personal, Recht & Datenschutz sowie Finanzen übernehmen eine Vielzahl administrativer Aufgaben, um einen reibungslosen Dienstbetrieb zu gewährleisten. Beispielsweise die Umsetzung von Personalmaßnahmen, die Klärung rechtlicher Fragen oder die Planung und Organisation des Haushaltes. Die Servicestützpunkte Göppingen, Bruchsal und Umkirch hingegen pflegen die Liegenschaften, stellen den Wach- und Sicherungsdienst und sorgen für die Verpflegung der Bediensteten. Wertschätzend begegnete Polizeipräsident Anton Saile in seiner gestrigen Rede dieser Leistung: "Sie sorgen dafür, dass sich unsere Einheiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft voll auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. Vielen Dank dafür!"

Die Leiter eben dieser Einheiten ließen es sich daher auch nicht nehmen, die neue Führungskraft in gebührendem Rahmen persönlich zu empfangen. Die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen, die Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal, die Direktion Spezialeinheiten, die Polizeihubschrauberstaffel sowie die Wasserschutzpolizeidirektion beglückwünschten Frau Albrecht zu ihrer Amtseinführung und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. Zahlreiche weitere Gäste aus dem eigenen Hause sowie Vertreterinnen und Vertreter anderer Behörden schlossen sich den Glückwünschen an und brachten durch ihr Kommen ihre Wertschätzung zum Ausdruck.

"Mit Frau Christiane Albrecht an der Spitze unserer Verwaltung können wir auf vielfältige Erfahrungswerte vertrauen. Wir dürfen von Fähigkeiten profitieren, die sie in der Innenverwaltung Baden-Württemberg bereits vielfach unter Beweis stellte und mit denen sie die unterschiedlichsten Disziplinen erfolgreich meisterte." so Polizeipräsident Saile.

