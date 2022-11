Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Binnenschiff blockiert den Neckar nicht mehr - 69412 Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis

Göppingen (ots)

69412 Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis - Das seit gestern Abend bei Eberbach im Neckar feststeckende, mit 1800t Salz beladene Frachtschiff, konnte heute kurz vor 12 Uhr in einer konzertierten Aktion der involvierten Stellen und Behörden freigeschleppt werden. Das Schiff liegt nun gesichert längsseits am Eberbacher Ufer. Vorerst gilt für den Frachter ein Weiterfahrverbot. Spezialisten prüfen nun die genauen Schäden, um festzustellen, ob eine langsame Weiterfahrt zum Zielort Ludwigshafen möglich ist. Andernfalls müsste es entladen und dann vor Ort repariert bzw. in eine Werft geschleppt werden. Die Straßenbrücke Eberbach musste für den Bergungsversuch kurzzeitig gesperrt werden, ist aber seit 12:00 Uhr wieder frei befahrbar. Die Schifffahrt wird ebenfalls schnellstmöglich wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell