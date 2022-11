POL-Einsatz: Polizeiboote vom Steg gelöst

Mannheim-Neckarau (ots) - Nachdem am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr mehrere Zeugen auf eine hilferufende Person im Bereich des Strandbads in der Mitte des Rheins aufmerksam wurden, alarmierten diese umgehend die Rettungskräfte. Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen, in welche neben starken Kräften der Mannheimer Polizeireviere auch die Wasserschutzpolizei in ...

