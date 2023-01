POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 26.01.2023

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Apotheke ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Straße Holzmarkt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen durch diese in die Innenräume ein, welche die Täter dann durchsuchten. Ersten Informationen zufolge wurde Bargeld entwendet. Mit der Beute flohen die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Brand eines Schuppens ++

Achim. Am Mittwochnachmittag ist es zum Brand eines Schuppens gekommen, der in der Straße Am Weserberg nahe des Waldstückes in Höhe der Straße Fuchsbergsgrund liegt. Eine Anwohnerin meldete den Brand und setzte den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Uphusen rückte aus und bekämpfte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf zumindest 1.000 EUR beziffern lassen. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Oyten. Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Einmündung Im Deepen Bund/Hauptstraße (L 168) ein Verkehrsunfall. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden lässt sich auf 8.000 EUR beziffern. Eine 79 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der Straße Im Deepen Bund unterwegs, als sie auf die L 168 einfuhr. Ersten Informationen zufolge bemerkte sie dabei die von rechts kommende 65 Jahre alte Mercedes-Fahrerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei nach derzeitigem Stand niemand verletzt wurde. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf 8.000 EUR beziffern. Der Mercedes war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Thedinghausen. Am Mittwochabend ereignete sich auf dem Streekweg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden lässt sich auf zumindest 8.000 EUR beziffern. Ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer war auf dem Streekweg in Richtung Köllendiekenweg unterwegs. In der Rechtskurve vor dem Köllendiekenweg kam der Renault-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Mast zusammenstieß. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Der Renault war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Dörverden. Heute, gegen 06:40 Uhr, ereignete sich auf der Straße Donnerhorst (K 14) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 56 Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Opel-Fahrerin war in Richtung Verden unterwegs. Sie verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihrem Opel und rutschte in einen Straßengraben, in dem der Opel zum Stehen kam. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste sie jedoch nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Er wurde abgeschleppt. Ob zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto oder Lkw - wer nicht zu Hause bleiben kann und bei vereisten Straßen das Haus verlassen muss, sollte sehr vorsichtig sein. Vor allem zu dieser Jahreszeit ist mit Winterglätte zu rechnen und das nicht nur in der Nacht und in den frühen Morgenstunden. Die Fahrweise sollten dem Straßenverkehr und den Witterungsbedingungen angepasst sein.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Kirchlinteln. Heute, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der Odeweger Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31 Jahre alter Fahrer eines Transporters der Marke Opel leicht verletzt wurde. Der Opel-Fahrer war in Richtung Sehlingen unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen Odeweg und Dreessel kam der Transporter auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst mit einem Verkehrszeichen zusammen. Im weiteren Verlauf stieß der Transporter gegen eine Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Transporter war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

Ob zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto oder Lkw - wer nicht zu Hause bleiben kann und bei vereisten Straßen das Haus verlassen muss, sollte sehr vorsichtig sein. Vor allem zu dieser Jahreszeit ist mit Winterglätte zu rechnen und das nicht nur in der Nacht und in den frühen Morgenstunden. Die Fahrweise sollten dem Straßenverkehr und den Witterungsbedingungen angepasst sein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Von der Straße abgekommen ++

Grasberg. Am Mittwoch, gegen 20:40 Uhr, ereignete sich auf der Wörpedorfer Straße (L 133) ein Verkehrsunfall. Eine 24 Jahre alte VW-Fahrerin kam von der Straße ab. Ersten Informationen zufolge war eine zunächst unbekannte VW-Fahrerin in Richtung Worpswede unterwegs, auf dem Teilstück zwischen dem Kirchdamm und der Worphauser Landstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie einen Leitpfosten und eine Mülltonne touchierte. Im weiteren Verlauf setzte die VW-Fahrerin die Fahrt fort. Noch in der Nacht konnten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz die VW-Fahrerin ermitteln. Dabei handelte es sich um eine 24 Jahre alte Frau. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Grasberg. Heute, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Ottersteiner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwar niemand verletzt wurde, der Sachschaden sich jedoch auf mehrere tausend Euro beläuft. Eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Adolphsdorf unterwegs. Im Kurvenbereich nahe der Adolphsdorfer Straße kam die VW-Fahrerin bei winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Verletzt wurde die VW-Fahrerin nach derzeitigem Stand nicht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR. Der VW musste abgeschleppt werden.

AUTOBAHNPOLIZEI LANGWEDEL

Auf der Autobahn 27 - im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel - ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle. Die Fahrbahn war mitunter winterglatt. Aufgrund der Verkehrsunfälle kam es dabei zu Stau und stockendem Verkehr.

++ Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf der A 27 ++

Langwedel. Heute, gegen 04:50 Uhr, ereignete sich auf der A 27 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 28 Jahre alte Frau war in Richtung Walsrode unterwegs, als sie mit ihrem Renault ins Schleudern geriet. Infolgedessen stieß sie zunächst mit dem Lkw der Marke Mercedes eines 29-Jährigen zusammen und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Außenschutzplanke. Schließlich kam der Renault auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Straße war winterglatt.

Die Renault-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ersten Informationen zufolge blieb der Lkw-Fahrer unverletzt.

Der Renault war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern.

Ersten Informationen zufolge soll ein bisher unbekannter Unfallbeteiligter den bereits verunfallten Renault getroffen haben. Der bzw. die Unfallbeteiligte sowie sein bzw. ihr Fahrzeug sind bisher unbekannt.

Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles musste die Fahrbahn bis ca. 07:00 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach dem oder der bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Mehrere Verkehrsunfälle auf der A 27 in Richtung Cuxhaven - keine Verletzten ++

Langwedel. Heute, gegen 05:55 Uhr, verunfallte ein 58 Jahre alter Toyota-Fahrer auf der A 27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel. In der Folge ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle kurze Zeit später. Der Toyota-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Cuxhaven unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, stieß zunächst mit der Mittelschutzplanke und im weiteren Verlauf mit der Außenschutzplanke zusammen, bevor er auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen kam. Der Toyota-Fahrer sowie seine 55 Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt.

Kurze Zeit später, gegen 05:15 Uhr, verlor ein 54 Jahre alter Fahrer eines Nissan die Kontrollen über sein Fahrzeug und stieß mit dem bereits verunfallten Toyota zusammen. Auch bei diesem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Um 05:25 Uhr ereignete sich ebenfalls auf derselben Strecke ein weiterer Verkehrsunfall. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Transporters kam ins Schleudern und kippte auf die Seite. Nach derzeitigem Stand blieben alle Beteiligten unverletzt. Toyota, Nissan und Mercedes-Transporter waren infolge des Sachschäden infolge der Verkehrsunfälle nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich zunächst auf mehrere tausend Euro beziffern.

++ Lkw stößt gegen Leitplanke - keine Verletzten ++

Langwedel. Heute, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der A 27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Lkw geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR, wobei der Lkw fahrbereit blieb.

++ Renault-Fahrerin leicht verletzt ++

Langwedel. Heute, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich auf der A 27 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 24 Jahre alte Renault-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Renault-Fahrerin kam auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke und die Außenleitplanke. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ins Krankenhaus musste sie jedoch nicht. Infolge des Verkehrsunfalles war der Renault nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern.

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte auf der A 27 ++

Verden. Heute, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der A 27 in Richtung Walsrode. Zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Verden-Ost stieß ein 40-Jähriger mit seinem Opel zunächst gegen links gegen die Mittelschutzplanke und geriet im weiteren Verlauf nach rechts in den Seitenraum. Nach derzeitigem Stand blieb er unverletzt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von zumindest 3.000 EUR. Die Fahrbahn war winterglatt.

++ Von der Straße abgekommen - leicht verletzt ++

Landkreise Verden/Heidekreis. Heute, gegen 07:10 Uhr, ereignete sich auf der A 27 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19 Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Opel-Fahrerin war in Richtung Hannover unterwegs, als sie bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern kam und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kam der Opel auf der Seite zum Liegen. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Er musste abgeschleppt werden.

