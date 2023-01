Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Allendorf/Hahnstätten (ots)

Gleich zwei Mal wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Diez am Wochenende Pkw-Fahrer angetroffen, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zunächst wurde ein 34-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen am Sonntag gegen 12:45 Uhr in der Hauptstraße in Allendorf kontrolliert. Bei ihm konnten die Beamten deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum feststellen. Den beabsichtigten Drogenschnelltest versuchte er zu manipulieren, weswegen ihm nach Abschluss der Kontrolle in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Am frühen Montagmorgen erfolgte dann in der Kirchgasse in Hahnstätten die Kontrolle eines 18-jährigen aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten. Auch bei ihm bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Einen Drogenschnelltest konnte der 18-Jährige nicht durchführen, weswegen auch bei ihm unmittelbar eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem konnte bei ihm eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

