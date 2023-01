Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen in Selters und Höhr-Grenzhausen

Montabaur (ots)

Am 15.01.2023 um 21:30 Uhr fiel Beamten der Polizei Montabaur ein Transporter-Fahrer in der Rheinstraße in Selters auf, der wegen seiner auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen wurde. Da der 30-jährige Fahrzeugführer mit 1,0 Promille unter Alkoholeinwirkung stand, wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Am 16.01.2023 um 01:02 Uhr wurde dann ein 24-jähriger PKW-Fahrer in der Parkstraße von Höhr-Grenzhausen kontrolliert. Dabei konnten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen auf zeitnahen Drogenkonsum erkennen, den der Beschuldigte auch zugab. Zudem war der Fahrer auch nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese wegen eines gleichen Delikts bereits entzogen wurde. Bei einer Durchsuchung konnte zudem noch eine geringe Menge an Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

