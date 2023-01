Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch herausgehobene Schachtabdeckung (Gullydeckel)

Atzelgift (ots)

In den Frühen Morgenstunden des Sonntages, gegen 04:00 Uhr, kam es in Atzelgift, Marienstätter Weg, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter hatten einen Gullydeckel der Fahrbahn herausgehoben. Nur durch Glück ist ein Fahrzeugführer mit seinem PKW nicht in das so entstandene Loch gefahren und konnte ausweichen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

