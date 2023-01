Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Suche nach unbekannten Unfallbeteiligten

Westerburg / Jahnstraße (ots)

Am 14.01.2023, gegen 14:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Neumarktstraße in Westerburg (Fahrtrichtung Hergenroth), an der dortigen Ampel ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher fuhr trotz betätigter Bremse, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an seinem PKW, auf das vor ihm wartende Fahrzeug auf. Am PKW des Unfallverursachers entstand leichter Sachschaden, der Unfallgegner bemerkte wohlmöglich, aufgrund des geringen Kontakts, den Zusammenstoß nicht und fuhr in unbekannte Richtung davon. Es soll sich hierbei um einen schwarzen Seat mit Westerwälder Kennzeichen handeln. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

